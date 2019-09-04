​9 сентября в Югре стартует Кубок мира по Шахматам

В Ханты-Мансийске с 9 сентября по 4 октября пройдет Кубок мира ФИДЕ по шахматам. Соревнования являются частью цикла чемпионата мира.

За путевку в турнир претендентов будут бороться 128 шахматистов из 47 стран, которые сыграют 7 кругов по нокаут-системе.

Открытие запланировано на семь вечера. Мероприятие пройдет в Югорской шахматной академии (ул. Лопарева, 6). Общий призовой фонд турнира составляет 1 600 000$.

Большая часть участников из России – 28. Далее следуют Индия – десять, Китай – семь и США – шесть.

Отметим, что Кубок мира пройдет в Ханты-Мансийске уже в пятый раз.