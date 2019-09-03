​В Югре завершается прием заявок на грант губернатора

Заявки на участие в конкурсе на грант губернатора Югры принимаются до 7 сентября 2019 года включительно фондом «Центр гражданских и социальных инициатив Югры». Подать их можно в электронном виде на сайте грантгубернатора.рф.

Уже более 100 некоммерческих организаций (НКО) Югры выступили со своими инициативами. По количеству участников конкурса лидируют Ханты-Мансийск, Сургут и Нижневартовск.

Больше всего заявок подано в следующих направлениях:

«охрана здоровья, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта»;

«социальное обслуживание, социальная поддержка и защита отдельных категорий граждан»;

«наука, образование и просвещение».

Напомним, в первом конкурсе на предоставление грантов губернатора было направлено 386 заявок – 70 из них получили финансовую поддержку в размере 52 миллионов рублей.

Справка:

Югра стала первым регионом Российской Федерации, где был запущен конкурс на предоставление гранта губернатора на развитие гражданского общества.