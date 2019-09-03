Мы живем в век технологий, которые затрагивают все сферы нашей жизни. Также это коснулось производства ювелирных украшений.

Компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» ведет свою деятельность с 1994 года, и все эти годы внедряла новые технологии, занималась разработкой инноваций, которые стали залогом успеха, завоевав доверие клиентов компании.

Качество, дизайн, гарантия —это три кита, на которых ориентирована инновационная модель производства ювелирных украшений «ЭПЛ. Якутские бриллианты».

Важная часть этой модели стала разработка единой системы стандартов качества, получившей название — Код ЭПЛ.

Благодаря Коду ЭПЛ, специалисты производства получили возможность сертифицировать лучшие производственные мощности, а также профессионалов ювелирного, гранильного дела и специалистов отбора сырья.

Все это позволило создавать ювелирные украшения из лучшего сырья, сделало их доступными для все большего количества людей на земле.

Присоединяйтесь к клиентам компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» и станьте обладателем шедевров ювелирного искусства созданных дарить вам счастье.

Ждем Вас в ювелирном ювелирном салоне «ЭПЛ. Якутские бриллианты», посетив салон «ЭПЛ. Якутские бриллианты», в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/