Игры с самого детства наполняют нашу жизнь радостью, энтузиазмом и азартом.
Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» запустила ювелирные квесты в Сургуте и других городах Ханты-Мансийского автономного округа, в которых участники получают возможность стать обладателями ювелирных украшений от ЭПЛ.
В популярных, у местных жителей, местах города участники квеста находят фирменные коробочки с артикулом украшения, которое счастливчики могут забрать в салоне ЭПЛ, в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38.
Присоединяйтесь к ЭПЛ в инстаграм: https://www.instagram.com/epldiamond_surgut/ и следите за началом нового тура ювелирного квеста, который уже подарил тысячам людей позитивные эмоции и десяткам из них ювелирные украшения от «ЭПЛ. Якутские бриллианты».
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