Игры с самого детства наполняют нашу жизнь радостью, энтузиазмом и азартом.

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» запустила ювелирные квесты в Сургуте и других городах Ханты-Мансийского автономного округа, в которых участники получают возможность стать обладателями ювелирных украшений от ЭПЛ.

В популярных, у местных жителей, местах города участники квеста находят фирменные коробочки с артикулом украшения, которое счастливчики могут забрать в салоне ЭПЛ, в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38.