Ханты-Мансийский НПФ в тройке лидеров по доходности пенсионных накоплений

Банк России опубликовал итоги деятельности негосударственных пенсионных фондов за 6 месяцев 2019 года.
Среди НПФ, объем пенсионных накоплений которых выше 10 млрд руб., АО «Ханты-Мансийский НПФ» занимает 3 место с результатом инвестирования пенсионных накоплений 12,51% годовых.
Для справки, инфляция в России за 6 месяцев составила, по данным Росстата, 4,6%.
Ханты-Мансийский НПФ придерживается консервативнойинвестиционной стратегии, именно поэтому на протяжении нескольких лет сохраняет стабильные показатели доходности в общем рейтинге НПФ.
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