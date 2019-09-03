Ханты-Мансийский НПФ в тройке лидеров по доходности пенсионных накоплений

Банк России опубликовал итоги деятельности негосударственных пенсионных фондов за 6 месяцев 2019 года.

Среди НПФ, объем пенсионных накоплений которых выше 10 млрд руб., АО «Ханты-Мансийский НПФ» занимает 3 место с результатом инвестирования пенсионных накоплений 12,51% годовых.

Для справки, инфляция в России за 6 месяцев составила, по данным Росстата, 4,6%.

Ханты-Мансийский НПФ придерживается консервативнойинвестиционной стратегии, именно поэтому на протяжении нескольких лет сохраняет стабильные показатели доходности в общем рейтинге НПФ.