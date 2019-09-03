​В Югре пройдет Единый день голосования – выберут депутатов городского и районного значения

В Югре 8 сентября пройдет Единый день голосования. Жители округа выберут 28 депутатов городского и районного значения, а также 5 глав поселений.

За ходом голосования будут следить общественники региона, кроме них будет работать мониторинговая группа общественных помощников уполномоченного по правам человека.

«Общественные наблюдатели работают на безвозмездной основе. Они задают настроение всему процессу голосования, оказывают содействие в урегулировании конфликтной ситуации и обеспечении восстановления нарушенных прав избирателей», – отметила председатель общественной платы Югры Ирина Максимова.