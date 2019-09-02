​Госдума ответила на самые частые вопросы родителей школьников о деньгах

Госдума совместно с членом Комитета по образованию и науке Аленой Аршиновой ответили на самые популярные вопросы родителей школьников, касающиеся денег.

1.Может ли руководство школы проводить ремонт учебного заведения за счет родителей?

В соответствии с законом «Об образовании» все финансовые обязательства по ремонту или закупке пособий целиком несут муниципалитеты и госорганы.

«Руководство школ или учителя не вправе требовать или даже просить родителей учеников оказывать какую‑либо финансовую поддержку на содержание школ и обеспечение образовательного процесса», — отметила Аршинова.

2.Могут ли собирать деньги на охрану?

Обеспечивать безопасность учеников обязанность школы. Однако по желанию родителей они могут усилить охрану за свой счет.

3.Кто должен закупать учебники?

Учебники, учебные пособия и учебно-методические материалы предоставляются в пользование «на время получения образования лишь в пределах федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных стандартов (ст. 35 закона «Об образовании»)», — пояснила Аршинова.

Все материалы сверх стандартов оплачиваются родителями, или школой, но только в случае если школой будет принято такое решение.

4.Обязаны ли родители покупать лыжи ребенку для занятий физкультурой?

Согласно ч. 1 ст. 35 закона «Об образовании» государственные и муниципальные школы должны бесплатно предоставлять спортивный инвентарь.

5.Куда обращаться в случае нарушения закона?

Аршинова рекомендует в первую очередь обратиться с жалобой к руководству школы или в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. В случае если это не даст результатов, то в вышестоящие органы: прокуратура, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Министерство просвещения. В крайнем случае – в суд.

«На практике такие нарушения часто устраняются уже при первой жалобе, поскольку в законе достаточно ясно прописаны эти нормы», — отметила депутат.