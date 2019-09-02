​Пожарные Югры спасли мужчину, запертого в горевшей квартире

В Югорске произошел пожар в квартире пятиэтажного дома по улице Мичурина. О возгорании сообщил очевидец, увидевший, как из окна идет дым.

По словам соседей, в квартире проходил ремонт из-за чего владельцы там еще не проживали, однако туда приходили рабочие, которые оставались на ночь.

Пожарные приняли решение разделиться на две части: одна с тыльной стороны дома пыталась попасть в квартиру через окно, другая с помощью бензореза вскрыла дверь.

«Меньше чем через минуту огнеборцы оказались в квартире. Задымление было достаточно плотным. Зайти внутрь без средств индивидуальной защиты органов дыхания было невозможно», – отмечают в пресс-службе МЧС Югры.

Пожарные обнаружили очаг возгорания – горели мешки со строительным мусором. Параллельно спасатели проводили поиск людей.

«В задымленной комнате был обнаружен мужчина без сознания. Он лежал на диване. Пожарные надели на него спасательную маску, подключенную к дыхательному аппарату, мужчина очнулся. Взяв его под руки, огнеборцы вывели его на свежий воздух и передали специалистам скорой медицинской помощи», – заявили представители ведомства.

Начальник караула 4 -й пожарно-спасательной части Александр Искендеров отметил, что мужчине очень повезло – если бы пожар был обнаружен чуть позже, спасти его возможности уже бы не было.

«Несмотря на то, что очаг пожара был небольшой, он сопровождался интенсивным выделением токсичного дыма. Уже к нашему приезду нечем было дышать. Учитывая, что мужчина очень крепко спал, даже на звук работающего пожарного аварийно-спасательного инструмента он не отреагировал, то он мог погибнуть в любую минуту», – рассказал Искендеров.