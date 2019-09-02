​Ремонты на трассе, соединяющей Сургут и Тюмень, продолжатся до глубокой осени. Один участок будут делать до конца года

Последние ремонтные работы на трассе, соединяющей Сургут и Тюмень, завершатся глубокой осенью – 30 октября. Тогда будут закрыты работы на нескольких крупных участках дороги Р-404, среди которых, например, путепровод через железную дорогу возле поселка Муген, а чуть раньше, 20 октября, полноценно откроются для движения участки возле Самсоновского, Сивысь-Яха и Куть-Яха. Об этом сообщает Уралуправтодор. Кроме того, до 20 октября будет идти ремонт участка на пути между Сургутом и Ханты-Мансийском – возле поселка Пойковский.

Дорожники предупредили, что реверсивное движение на мосту через Большой Салым (580-й километр трассы) сохранится до 20 декабря. На этом объекте запрещено движение транспортных средств шириной более трех метров.

Большинство работ на главной региональной трассе начались в конце мая – начале июня 2019 года.