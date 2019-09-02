​Росстат рассказал о самых любимых курортах россиян

Рейтинг самых популярных стран среди российских туристов возглавила Турция, такие данные приводятся в отчете Росстата.

В первом полугодии 2019 года эту страну посетили 2,6 миллиона россиян. По сравнению с аналогичным периодом 2018 года, поток туристов в Турцию увеличился на 16,1 процента.

На второй строчке зафиксировалась Финляндия, в которой с января по июль 2019 года отдохнули 1,6 миллиона россиян. Закрыл тройку лидеров Казахстан – 1,3 миллиона туристов из России.

Отметим, что в августе один из самых популярных турецких курортов Анталья установил рекорд: в период с 1 января по 22 августа его посетили 10 миллионов туристов.