​В Когалыме произошло массовое ДТП с летальным исходом

Накануне в Когалыме произошло массовое ДТП, в котором столкнулись три автомобиля: «Лада Веста» под управлением мужчины 55 лет, «Газ» под управлением мужчины 44 лет и «Ниссан Кашкай», которым управлял 51-летний мужчина.

В результате аварии погиб водители «Лады». Остальные участники происшествия получили телесные травмы.

Отметим, что за минувшие выходные в Югре произошло 14 дорожно-транспортных происшествий, в которых 1 человек погиб и 17 получили ранения, в том числе 3 несовершеннолетних. Также были задержаны 30 водителей за управление транспортом в состоянии опьянения.