​Минтруд привел статистику по работающим пенсионерам

В России число занятых людей в пенсионном возрасте достигло 7,3 млн человек. Об этом сообщает лава Минтруда Максим Топилин, передает ТАСС.

По его данным, за последние пять лет число работающих россиян выше трудоспособного возраста выросло с 8,5 до 9,6 процента.

Кроме того, он отметил что в стране с 2019 года реализуется профессиональное обучение людей предпенсионного возраста из числа работников организаций и тех, кто обратился в органы службы занятости в поисках работы.

По словам главы Минтруда, в течении одного календарного года такое обучение смогут пройти более 75 тысяч человек. На эти нужды из федерального бюджета выделяется ежегодно выделяется 5 миллиардов рублей.