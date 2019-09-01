​В России хотят увеличить продолжительности жизни до 80 лет

Министр труда и социальной защиты Максим Топилин заявил, что продолжительности жизни россиян к 2030 году должна достичь 80 лет, пишет «Интерфакс».

Чиновник отметил, что на данный момент темпы роста средней продолжительности жизни в России одни из самых высоких в мире. По его словам, достичь таких результатов удалось, в том числе, благодаря принятию демографической программы в 2007 году.

Он подчеркнул, что за последние 15 лет средняя продолжительность жизни в России выросла на восемь лет. В 2018 году показатель достиг 73 лет.