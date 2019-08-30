Югорские добровольцы попали в финал всероссийского конкурса

В финале конкурса «Доброволец России – 2019» примут участие 15 югорчан. Об этом стало известно по итогам очного этапа конкурса, который прошел в Новосибирске. Добровольцам из ХМАО удалось защитить свои общественные проекты, которые они подготовили при поддержке Фонда гражданских и социальных инициатив Югры. В финал вышли инициативы из Белоярского района, Когалыма, Нефтеюганска, Нижневартовска, Лангепаса, Ханты-Мансийска и Югорска. Как рассказала корреспонденту СИА-ПРЕСС консультант отдел по работе с референтными группами, экспертными и консультативными органами правительства Югры Юлия Садовская, перед полуфиналом добровольцев обучили защищать свои проекты.

«Перед поездкой в Новосибирск для них провели двухдневный семинар в Сургуте, на котором их учили представлять свои проекты в формате очной защиты. Если какой-то проект победит, то мы будем вести его в дальнейшем. Но и те проекты, что дошли до финала, мы тоже будем отслеживать. Потеряны они не будут», – объяснила Юлия Садовская.

Окончательные итоги конкурса «Доброволец России – 2019» станут известны 13 октября после завершения всех окружных форумов, которые проходят в 5 регионах страны.