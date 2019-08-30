​Сельхозпредприятия в Тюменской области участвуют в социальном развитии сел региона

В 2019 году сельскохозяйственный кооператив «Таволжан» сдаст в эксплуатацию новый коровник на 400 голов. Стройплощадку посетил губернатор Тюменской области Александр Моор.

«Несмотря на непростые природно-климатические условия, сельхозкооператив «Таволжан» входит в число региональных лидеров в молочном животноводстве. Предприятие демонстрирует динамичные показатели развития, ведет строительство новых производственных объектов, наращивает поголовье молочного стада», – рассказал главе региона заместитель губернатора, директор областного департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов.

Представители правительства региона отмечают, что объем реализации молока хозяйством увеличился с 6,7 тыс. тонн в 2016 году до 9,6 тыс. тонн в 2018 году.

«В хозяйстве трудятся более 300 человек. Это в пять раз больше, чем в период создания предприятия в 2001 году», – доложил Александру Моору председатель кооператива Дмитрий Ёлгин.

Напомним, что хозяйство совместно с администрацией и жителями сельского поселения участвует в создании в деревне Таволжан современной комбинированной спортивной и детской площадки.