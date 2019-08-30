​Предприниматели совместно с властями Тюменской области создают комфортные условия в селах

Власти Тюменской области совместно с предпринимателями создают комфортные условия жизни в селах региона. Примером такой работы стала комбинированная спортивная и детская площадка, которая строится в деревне Таволжан, заявил губернатор Александр Моор.

Строительство площадки производится на средства из областного и федерального бюджетов при поддержке сельхозкооператива «Таволжан».

«В 2019 году мы победили в конкурсе по грантовой поддержке инициатив жителей сельской местности, который проходил по линии областного департамента агропромышленного комплекса. Одним из основных условий получения гранта было трудовое участие населения в реализации проектов по благоустройству сел и деревень», – уточнил глава Александровского сельского поселения Владимир Журавлев.

На выделенные деньги было приобретено оборудование тюменского производства. Его установка идет силами местных жителей. Работы близятся к завершению.

«Самое важное в этом проекте – не бюджетные деньги, а инициатива людей и помощь сельхозпредприятия, которое реализует в деревне инвестиционные проекты и создает рабочие места. Сельские жители своими руками создают для себя комфортные условия. Я уверен, что и дети, и взрослые будут относиться к этой площадке очень бережно. Безусловно, мы будем поддерживать и подобные инициативы жителей, и предпринимателей, которые вкладывают средства в развитие социальной сферы», – отметил Александр Моор.

В пресс-службе правительства отметили, что такая площадка для деревни крайне актуальна. При населении около 200 человек насчитывается 28 детей школьного возраста, 20 дошкольников и 15 молодых семей.