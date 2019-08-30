Сургутский район потратит на поддержку предпринимателей больше 22 миллионов рублей в этом году

Власти Сургутского района в 2019 году окажут помощь местным предпринимателям на 22 миллиона рублей. В августе этого года администрация муниципалитета разыграла уже два конкурса на грантовую поддержку бизнесменов. На них потратили в общей сложности 3,9 миллиона рублей. По словам начальника управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района Елены Мельниковой, муниципалитет – единственный в округе, кто сохранил подобную систему поддержку.

«Мы единственные в Югре и одни из немногих в России, кто сохранил гранты для предпринимателей. Мы оставили эту систему, потому что она позволяет создавать новые рабочие места и новые проекты. В этом году общая сумма финансовой поддержки – рекордная для муниципалитета. В прошлом году было чуть больше 20 миллионов рублей», – объяснила Елена Мельникова.

Первый конкурс в августе состоялся 13 числа. В нем участвовали начинающие предприниматели независимо от вида бизнеса, а размер гранта начинался от 300 тысяч рублей. Второй прошел 23 августа, и в нем участвовали предприниматели, которые занимаются социально значимыми видами деятельности. В итоге гранты до 1 миллиона рублей получили семь проектов в Федоровском, Локосово, Лянторе и Белом Яре. В общей сложности на эти гранты бюджет Сургутского района потратил 3,9 миллиона рублей.

Обладатель самого крупного гранта – пять миллионов рублей – станет известен в октябре. Его получат предприниматель, который будет развивать свой бизнес в одном из удаленных поселений района.

«Его получит один из производственных проектов в Локосово, Сытомино, Русскинской и Угуте. Сейчас мы принимаем заявки. Условия: инвестиционная емкость должна составлять 15 миллионов рублей, из которых три миллиона обязан внести сам предприниматель, пять миллионов – бюджет района. Оставшуюся сумму бизнесмен может взять в виде кредита», – объяснила Елена Мельникова.

Напомним, поддержка предпринимателей в удаленных поселениях района была анонсирована главой муниципалитета Андреем Трубецким в конце прошлого года.