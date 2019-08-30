​Областная клиническая больница №2 в Тюмени обзаведется вертолетной площадкой

Из бюджета Тюменской области будут выделены деньги на создание вертолетной площадки на территории Областной клинической больницы №2. Соответствующее распоряжение уже подписал губернатор области Александр Моор.

«Обеспечение своевременности оказания экстренной медицинской помощи с использованием санитарной авиации одно из важных мероприятий национального проекта «Здравоохранение», – отмечают в пресс-службе правительства региона.

Специалисты ОКБ №2 оказывают медицинскую помощь жителям города и района при любых травмах: спасают жизнь после чрезвычайных происшествий и аварий. Кроме того, они выхаживают новорождённых с пороками развития.

Представители правительства отмечают, что вертолетная площадка позволит более оперативно доставлять пациентов из удаленных территорий для оказания экстренной профильной помощи.