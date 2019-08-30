В Югре мужчина избил до смерти знакомого

В Нягани на улице Пионерской мужчина поссорился со знакомым и избил его, отчего тот вскоре скончался. Об этом сообщает следственное управление Югры.

Следователи установили, что мужчина сначала повалил знакомого на землю, а затем нанес более девяти ударов руками и ногами по голове жертвы.

Пострадавший получил тяжелые повреждения. Вскоре его доставили в реанимацию, но на следующий день он скончался.

Обвиняемого задержали и поместили под стражу. Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет тюрьмы.