​В Госдуме предложили ввести дополнительное ограничение скорости при перевозке детей

В Госдуме озвучили идею о введении дополнительны скоростных ограничений при перевозке детей. С такой инициативой выступил председатель Комитета ГД по транспорту и строительству Евгений Москвичев, сообщает Парламентская газета.

Однако он отметил, что сначала необходимо проанализировать статистику таких ДТП, и только потом принимать решение, в частности, относительно допустимых пределов скорости при перевозке несовершеннолетних.

«Я всегда за то, чтобы детей перевозили безопасно, и раз такая статистика есть, а она действительно за последние 8 месяцев шла у нас в рост, то скорость надо снизить», — отметил депутат.