В Сургутском районе разберутся, как развивать северные территории

В Сургутском районе готовятся к проведению второго Форума северных муниципалитетов. Главными темами мероприятия станут поддержка малого и среднего бизнеса в регионах Севера, вопросы их экономического развития и перспективы роста в условиях высокой конкуренции с крупными мегаполисами. Подробности форума рассказала начальник управления инвестиционной политики, развития предпринимательства и проектного управления администрации Сургутского района Елена Мельникова.

«В прошлом году у нас уже был форум, посвященный взаимодействию власти и бизнеса. В этом году мы проведем второй подобный форум, который будет посвящен развитию северных муниципалитетов. Расширяем географию, приглашаем уже не только российских спикеров, но и гостей из других стран, которые находятся в схожих с нашими климатическими условиями. Свое участие на данный момент подтвердили эксперты из Финляндии, Норвегии и Сербии», – поделилась Елена Мельникова.

Помимо иностранных гостей, на площадках форума выступят и российские эксперты. Среди них: специалист в области социально-экономического развития регионов и профессор МГУ Наталья Зубаревич, директор по экономической политике НИУ ВШЭ Юрий Симачев, обозреватель РБК Ян Мелкумов и другие. Активное участие примут и сотрудники администрации Сургутского района во главе с руководителем муниципалитета Андреем Трубецким.

Форум пройдет в Сургуте 16-17 октября 2019 года в ДИ «Нефтяник».