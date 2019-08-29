​«ЭПЛ. Якутские бриллианты» дарят энергию пылающего льда

Дарить счастье — это великая радость и ответственная миссия, которую с честью исполняют ювелиры и огранщики компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» .

Вложив душу и весь свой огромный опыт, огранщиками компании была разработана и запатентованная уникальная огранка бриллианта, получившая название «Пылающий лёд».

Соприкасаясь с сердцами людей, бриллианты «Пылающий лёд» дарят своим обладателям невероятные эмоции, уверенность, вдохновение и моменты счастья, которые наполняют нашу жизнь смыслом.

Бриллианты «Пылающий лёд» наполнят вас ярким светом и мощной энергетикой, позволяя производить неизгладимое впечатление на окружающих, достигать поставленных целей и обретать все желаемое, задействуя силу природы, которая миллионы лет создавала чудо алмаза.

Бриллианты «Пылающий лёд» и шедевры ювелирного искусства с этим уникальным бриллиантом ждут вас в салоне «ЭПЛ. Якутские бриллианты», в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/