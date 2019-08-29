​Окружной парламентарий Сергей Великий продолжает акцию «Собери ребенка в школу»

В преддверии 1 сентября члены Партии «Единая Россия» участвуют в масштабной акции «Собери ребенка в школу», в рамках которой выясняется прежде всего количество нуждающихся в поддержке семей, чтобы помощь была действительно адресной.

«Нередко такие семьи испытывают финансовые затруднения и нуждаются в поддержке. Поэтому, особое внимание мы ежегодно уделяем семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации», - прокомментировал член фракции «Единая Россия» Сергей Великий.

Накануне парламентарий вручил сертификаты пятерым ребятам, приобретенные на личные средства, на школьную одежду и канцелярские товары детям из школы № 19 города Нижневартовска. Встреча с ребятами и их родителями прошла в теплой обстановке за чашкой чая. Ребята задавали вопросы, на которые парламентарий с удовольствием отвечал, рассказывали о своих планах на жизнь, об учебе и интересовались будущим родного города. Также парламентарий прошел по школе вместе с директором, посетил столовую. В ней видишь приветствие на разных языках «Приятного аппетита» - в школе обучаются ребята 37 национальностей. Посмотрел экспозиции в школе и готовность к началу учебного года.