Евгений Марков провел рабочий день в Ханты-Мансийске

Федеральный законодатель, член фракции ЛДПР Евгений Марков, курирующий Ханты-Мансийский автономный округ – Югру по линии партии провел свой рабочий день в столице Югры – городе Ханты-Мансийске.

Депутат является членом Комитета Государственной Думы по экологии и охране окружающей среды, и рассматривает вопросы обращения с бытовыми отходами, свалок и прочее, а потому первой состоялась встреча в АО "Югра-экология". Данное акционерное общество - оператор сферы обращения с отходами на территории ХМАО-Югры. Организация специализируется на услугах по сбору и размещению отходов. Компания основана 12 октября 2017 года в г. Ханты-Мансийске. В настоящее время АО «Югра-Экология» признана победителем конкурса по южной зоне ХМАО – Югры. Обсудили текущую ситуацию с ТКО в Югре и те проблемы, которые придется решать уже в самое ближайшее время.

Евгений Марков также провел рабочее совещание с аппаратом фракции ЛДПР в региональном парламенте, а в продолжение рабочего дня депутат встретился с партактивом - депутатом города Ханты-Мансийска Виталием Чистовым и членом партии ЛДПР Николаем Чирковым. Рассмотрели обращения граждан и то, как отвечать и решать в пользу граждан поднимаемые в работу депутатов всех уровней вопросы.

27 августа в окружной столице чествовали победителей «Чёрного золота Югры». В КТЦ «Югра-Классик» федеральный законодатель Евгений Марков вместе с коллегами из регионального парламента – Игорем Винниковым, Андреем Миляевым и Александром Мещангиным приняли участие в торжественной церемонии награждения победителей ежегодного окружного конкурса «Чёрное золото Югры» в рамках празднования Дня работников нефтяной, газовой и топливной промышленности. На торжественные мероприятия в столицу Югры прибыл и министр природных ресурсов и экологии Российской Федерации Дмитрий Кобылкин. Состоялось вручение государственных, ведомственных и окружных наград работникам нефтяной отрасли и победителям ежегодного окружного конкурса среди нефтяных компаний.

Отметим, что в этом году профессиональный праздник нефтяников и газовиков совпал с несколькими значимыми датами — это 110-летие со дня рождения геолога Юрия Эрвье, 55-летие с начала промышленной добычи нефти в Западной Сибири и 50-летие с момента ввода в эксплуатацию Самотлорского месторождения.

«2 сентября - День работника нефтяной и газовой промышленности. Накануне праздничного дня в окружной столице собрались ветераны и сотрудники, руководители нефтяных компаний. Мы поздравили с наступающим праздником их. Нефтегазовый комплекс - это основа экономики, которая обеспечивает реализацию стратегических планов развития. Крупные компании нефтегазовой отрасли являются еще и ярким примером социально ответственного бизнеса. При их поддержке в регионе строятся социальные объекты, оказывается помощь школам и больницам, в городах и районах Югры появились физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные площадки, пришкольные стадионы. Я еще раз поздравляю всех работников нефтегазовой сферы с наступающим праздником. Каждый день нефтяники и газовики, сотрудники обслуживающих структур нефтегазового комплекса делают жизнь людей в регионе комфортнее, обеспечивают рост промышленности, создают необходимые условия для экономического роста, развития Ханты-Мансийского автономного округа. Желаю крепкого здоровья и новых трудовых достижений!», - поздравил участников встречи парламентарий Евгений Марков.