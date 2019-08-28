​Бесценные моменты счастья в украшениях «ЭПЛ. Якутские бриллианты»

Счастье клиентов дарит вдохновение ювелирам и огранщикам компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» , позволяя четверть века создавать ювелирные украшения, которые покорили сердца миллионов клиентов во многих странах Мира.

Заботясь о неизменном качестве и уникальном дизайне каждое украшение, специалисты производства разработали единую систему стандартов качества, получившую название — Код ЭПЛ, которая позволила гарантировать их подлинность и создавать украшения мирового уровня качества.

Код ЭПЛ был высоко оценен членами всероссийского конкурса «100 лучших предприятий России», на котором эта разработка получила почетную медаль «За инновации и развитие».

Клиенты «ЭПЛ. Якутские бриллианты» высоко ценят тот огромный вклад, который компания делает в развитие производства, улучшение системы отбора сырья, повышение уровня квалификации специалистов, неизменно отдавая предпочтение украшениям компании.

Присоединяйтесь к российскому ювелирному бренду «ЭПЛ. Якутские бриллианты», который заботится о счастье клиентов, создавая символы ваших самых светлых чувств.

Ждем Вас в салоне «ЭПЛ. Якутские бриллианты», в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/