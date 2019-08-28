​В Новосибирске обрушилось строящееся здание

В Новосибирске обрушилось стена реконструируемого двухэтажного здания, пишут РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы региона.

По предварительным данным, погибло два человека, один госпитализирован в тяжелом состоянии. По информации местных властей, еще два человека могут находятся под завалами.

На месте работает спасательная группа – около 70 спасателей и 20 единиц техники. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности.

Напомним, 23 августа в Мегионе обрушилось жилое многоэтажное здание. В результате инцидента пострадали автомобили и крыльцо здания.