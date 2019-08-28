В Мегионе дом, с которого упала крыша, отремонтирует за свой счет подрядчик

В Мегионе дом на улице Садовая 16, в котором 23 августа рухнул парапет крыши, будет отремонтирован за счет подрядчика, который выполнял ремонт кровли. Об этом сообщает Югорский фонд капремонта. Кроме того, подрядная организация, компания «СеверСтрой» должна будет возместить ущерб, нанесенный двум автомобилям и мотоциклы, на которые упали обломки крыши.

В ходе обследования кровли выяснилось, что сотрудники компании нарушили технологию ремонта и плохо укрепили элементы конструкции. Это и стало причиной обрушения парапета. В Югорском фонде капремонта корреспонденту СИА-ПРЕСС рассказали, что они будут следить за качеством работ.

«Они должны все отремонтировать за свой счет. Мы будем контролировать процесс и качество работ. Сейчас прокуратура занимается проверкой, может будут какие-то дисциплинарные меры с их стороны. Фонд никаких решений в этом плане принимать не может, если только подрядчик не сорвет сроки работ. Это могут сделать только в окружном правительстве – они могут, например, признать компанию недобросовестным поставщиком», – объяснили в окружном фонде капремонта.