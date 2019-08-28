​Главный федеральный инспектор оценил качество дорожных работ в Тюменской области

Качество дорожных работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Тюменской области оценили главный федеральный инспектор региона Дмитрий Кузьменко совместно с начальником управления автомобильных дорог Андреем Ковалевым.

«В рамках существующего национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 2019 году запланированы работы на региональных дорогах протяженность более 370 км. Все работы идут согласно графику, срок окончания ремонта контрактами предусмотрены в октябре текущего года», – отметил Ковалев.

В частности, в ходе проверки инспектор посетил участок дороги регионального значения протяженностью 600 метров «Подъезд к селу Чикча», где проходят завершающие работы.

«Одна из сильных сторон нацпроекта – общественный контроль, в том числе и со стороны жителей региона. Надо сказать, что наша оценка качества дорожного строительства совпадает с мнением жителей. В строительстве используются современные технологии и материалы, а все работы проходят по действующим нормативам», – заявил Кузьменко.

Он отметил, что будет учтено мнение тюменцев, которые уезжали на личном автотранспорте в другие регионы на время отпусков – они оценят, как за время их отсутствия улучшились региональные дороги.