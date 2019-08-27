​Александр Моор представил программу Западно-Сибирского НОЦ в Москве

В Москве 26 августа губернатор Тюменской области Александр Моор представил программу Западно-Сибирского научно-образовательного центра (НОЦ) большому экспертному совету под руководством заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой, помощника российского президента Андрея Фурсенко и министра науки и высшего образования РФ Михаила Котюкова.

Основные направления деятельности Западно-Сибирского НОЦ :

Арктика: ресурсы «холодного мира» и качество окружающей среды. Человек в Арктике;

цифровая трансформация нефтегазовой индустрии;

биологическая безопасность человека, животных и растений;

индивидуальные образовательные траектории.

По словам губернатора Тюменской области, в рамках Западно-Сибирского межрегионального НОЦ будет создано пять новых структур:

центр по биологической безопасности, специалисты которого смогут работать с микроорганизмами самого высокого класса патогенности; центр технологического моделирования, нацеленный на решение задач предиктивной аналитики «Цифровой керн»; центр системной инженерии; лаборатория «Комплексное изучение Арктики» (совместно с НИУ «Высшая школа экономики»); сеть исследовательских и наблюдательных полигонов для гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, токсиколого-генетического и ихтиологического изучения рек Обь-Иртышского бассейна.

«Сама задача создания научно-образовательного центра нетривиальная. Мы год занимаемся этим проектом и в процессе каждого обсуждения появляются новые мысли, варианты решения проблем .Сегодня на обсуждении эксперты задали правильные вопросы и высказали дельные предложения. Наша задача – улучшить программу, чтобы осознанно и эффективно ее реализовать», – заявил Моор.

Он также подчеркнул, что для повышения кадрового потенциала работы НОЦ будут привлечены исследователи.

«Мы планируем дать старт программе мегагрантов для привлечения выдающихся учёных, в том числе и из других стран с определенными обязательствами с их стороны по времени пребывания в России, количеству научных публикаций и созданию команды молодых исследователей не менее 15 человек. Помимо этого будем формировать студенческие кампусы, чтобы могли приезжать студенты-исследователи из других регионов и государств», – прокомментировал губернатор.