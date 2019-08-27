​В сентябре в Нижневартовске откроется новая поликлиника

В Нижневартовске готовятся к сдаче нового медучреждения. Филиал детской городской поликлиники откроет двери для юных жителей сразу нескольких микрорайонов и будет обслуживать более шести тысяч пациентов. Медучреждение расположено в активно развивающемся микрорайоне.

Вице-спикер регионального парламента, руководитель депутатского объединения «Единая Россия» Наталья Западнова побывала на строительстве филиала детской городской поликлиники в Нижневартовске.

«Это наглядный пример того, что медицина в Югре стала максимально приближена к пациенту. Медучреждения в шаговой доступности от дома позволяют оперативно диагностировать заболевания и начинать лечение. Члены депутатского объединения «Единая Россия» считают правильным принцип строительства новых жилых микрорайонов параллельно с возведением в них социально-культурных объектов: школ, детских садов, поликлиник, детских кружков», – отметила Наталья Западнова.

Первых пациентов новая поликлиника примет уже в конце сентября.