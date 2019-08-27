​С 2020 года россияне смогут обжаловать нарушения ПДД в режиме онлайн

У россиян может появится возможность обжаловать нарушения ПДД через сайт госуслуг. Тестовый режим нового сервиса будет запущен в 2020 году. Об этом «Известиям» рассказал замглавы Минкомсвязи Максим Паршин.

Для того, чтобы воспользоваться новой услугой водителям будет необходимо дать согласие на получение электронных заказных писем. После чего информация о штрафах будет приходить им в тот же день, когда они будут выписаны.

К заявлению для оспаривания штрафа можно будет прикрепить доказательства, подтверждающие неправомерность наказания.

Кроме того, благодаря новому функционалу водители смогут дистанционно вернуть деньги за ошибочно выписанные постановления.

Напомним, ранее депутат думы Сургута Эдуард Иваницкий обратился к главе городского управления МВД Руслану Кондрашову из-за неправомерно выписанных штрафов его матери.