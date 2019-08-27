В Югре пресечена вырубка леса. За 15 деревьев виновным может грозить семь лет тюрьмы

В Березовском районе Югры пресечена рубка леса. Неизвестные вырубили 15 деревьев, таким образом причинив ущерб лесным ресурсам района на 166 тысяч рублей. Материалы по делу инспекторы передали в ОМВД Березовского района, после возбуждения уголовного дела полицейские будут искать виновных, которым будет грозить крупный штраф или тюремное заключение.

Поляну с вырубкой нашли инспекторы Няксимвольского участкового лесничества во время патрулирования. Замерив основания вырубленных деревьев, они определили ущерб согласно установленным в Березовском лесхозе таксам за два кедра, ольху, иву, березу, пять елей и пять пихт.

Виновным грозит штраф до трех миллионов рублей, либо исправительные работы, либо лишение свободы на срок до семи лет.