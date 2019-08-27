​Из Тюмени больше суток не может вылететь самолет Utair на Ямал

Рейс 435 UtairТюмень—Тарко Сале более суток не может вылететь из аэропорта отправления. Судя по онлайн табло тюменского «Рощино», вылет планировался утром 26 августа, однако его перенесли на 8.35 28 августа.

В аэропорту ямальского города Тарко Сале корреспонденту СИА-ПРЕСС сообщили, что из-за дождей произошло размокание взлетной полосы. В диспетчерской службе воздушной гавани также отметили, что проблема устранена, и аэропорт готов принимать и отправлять самолеты. «Недавно вылетел первый самолет в Салехард», — также пояснили специалисты.