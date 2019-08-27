Югорский школьник оплатил онлайн игру банковской картой, которую нашел на улице, и попал под суд

В Пыть-Яхе два подростка десяти и 15 лет нашли на улице чужую банковскую карту и решили оплатить ей онлайн игру. Десять тысяч рублей школьники потратили на игру, а оставшиеся 58 тысяч рублей положили на электронный кошелек.

Эти действия расцениваются как кража с причинением значительного ущерба. Как сообщает пресс-служба следственного комитета Югры, в отношении старшего подростка было возбуждено уголовное дело, а младшего поставили на учет в органы профилактики, потому что он еще не достиг возраста привлечения к уголовной ответственности.

Родители детей полностью возместили ущерб пострадавшему. Уголовное дело передано в суд. Подростку грозит лишение свободы на срок до одного года, либо штраф, либо исправительные работы.