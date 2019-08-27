​Кого хочешь выбирай: получи бонусы за покупку любого смартфона

Мотив устроил переворот в условиях получения кэшбэка

Некоторые операторы связи предлагают своим абонентам приобрести смартфон в их собственном салоне связи и получить кэшбэк за покупку на баланс. Это ограничивает в выборе товаров и, главное, не всегда удаётся найти подходящий гаджет по выгодной цене.

Оператор связи Мотив предлагает другие условия. Теперь получить приятный бонус легко. Купите новый смартфон в любой точке продаж на территории России: интернет-магазине, гипермаркете техники или фирменном салоне. Заполните заявку на сайте и выберите один из бонусов:

— кэшбэк 1000 рублей на баланс телефона;

— услуга «Реальный безлимит» — 3 месяца скоростного интернета без ограничений.

И наслаждайтесь безграничным общением с близкими.

«Мы всегда стараемся удивлять своих абонентов нестандартными акциями и решениями, поэтому предоставляем полную свободу выбора, чтобы абоненты могли приобрести смартфон, который им нравится, а не ограничивать их рамками салона связи», — прокомментировала директор по маркетингу компании Мотив Екатерина Хворостова.

В акции могут принять участие действующие и новые абоненты. Если вы ещё не подключились к Мотив, вы можете это сделать после покупки смартфона. Более подробную информацию об условиях акции читайте на сайте cash.motivtelecom.ru или уточняйте в салонах связи Мотив.