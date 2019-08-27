​В Тюменской области выросли показатели экспорта

В Тюменской области выросли показатели внешней торговли: за последние полгода объем экспорта составил 1,27 миллиардов долларов. За аналогичный период в 2018 году объем достигал 1,25 миллиардов долларов.

Наибольшие объемы в экспортных поставках составили топливно-энергетические товары и продукция химической промышленности. Отмечен рост показателей экспорта машин и других транспортных средств, продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья, металлов, текстильных изделий, обуви и пушнины.

«Тюменские предприятия выпускают качественную и конкурентоспособную продукцию, многие из них готовы к выходу на зарубежные рынки. Правительство области продолжает всесторонне поддерживать всех, кто уже занимается экспортом или планирует освоить новое направление. Работая инициативно и системно, мы сможем решить поставленные серьезные задачи в национальном проекте», – подчеркнул Александр Моор.

В 2019 году поставки увеличились в таких направлениях, как Германия – почти в три раз, ОАЭ – в пять с половиной раз, в Египет – в четыре раза. Помимо этого, предприниматели региона впервые экспортировали продукцию в Абхазию, Андорру, Анголу, Аргентину, Боснию и Герцеговину, Швейцарию, Конго, Хорватию и другие страны.