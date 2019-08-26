В Госдуме обсудили взаимосвязь кадрового голода и низкого качества образования

В Государственной Думе в июле прошли большие парламентские слушания «О мерах по повышению качества образования в Российской Федерации».

Была выбрана беспрецедентно интересная форма общения с образовательным сообществом, когда впервые в Большом зале Государственной Думы собралось более пятисот человек: учителя с мест, общественные деятели из регионов, эксперты в различных областях образования. Разговор абсолютно живым и открытым, обсуждались самые острые вопросы, которые волнуют педагогическое сообщество. Особый характер этим слушаниям придало то, что все руководство ГД, руководители фракций участвовали в обсуждении. Состоялся прямой открытый диалог между Министерством просвещения и учителями, работниками образования из большинства субъектов РФ. Участники также говорили о необходимости дебюрократизации российских школ и о преодолении кадрового голода.

Председатель Комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов подчеркнул, что одна из главных задач — уделять первоочередное внимание учителям, "чтобы наши школы были ими обеспечены — потому что сейчас, к сожалению, нехватка учителей. У нас есть проблема с заработной платой учителей, хотя говорят, что мы вышли на средний уровень по региону, но это не везде так". "Необходимо изменить систему оплаты труда школьных учителей, увеличить прием на целевое обучение по профессиям в педагогике, пересмотреть объем требований к школьникам, убрав избыточные, подключить каждую российскую школу к единой цифровой образовательной системе", заявила заместитель Председателя Комитета по образованию и науке Любовь Духанина.

Руководитель фракции КПРФ Геннадий Зюганов выступил с предложением удвоить расходы федерального бюджета на образование, а также повысить зарплаты учителей. Председатель Ханты-Мансийского отделения Российского Союза Налогоплательщиков Александр Клишин, представлявший в рамках слушаний образовательный проект по повышению правовой, налоговой и финансовой грамотности в городах Югры, по итогам слушаний сообщил: "Нам удалось получить достоверную информацию о проблемах российского образования и сделать так, чтобы ее услышали профильный министр и другие руководители органов управления образованием. Если хотя бы после всего усилиями, надеюсь, депутатов всех фракций будет внесен законопроект о том, чтобы базовая ставка учителя составляла не менее 70% от средней заработной платы по региону, то это было бы громадное продвижение вперед. В таком случае зарплата педагогов могла бы составить порядка 28 тыс. рублей. Снизился социальный статус учителя. Учитель «затравлен» не только высокими нагрузками, работой на две ставки ради увеличения зарплаты, но и совершенно непрофильными бюрократическими занятиями, отчетами, заполнением бесконечных бумажных и электронных документов, а ведь из‑за этой бюрократии у учителя остается меньше времени на учебно-воспитательный процесс."