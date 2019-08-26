​МегаФон рассказал, кто в Югре будет внедрять NB-IoT

26 августа 2019. ХМАО-Югра. МегаФон сообщает о кадровых изменениях в Сургутском отделении. Руководителем по развитию корпоративного бизнеса компании на территории отделения назначен Николай Усольцев. В его зоне ответственности – развитие мобильных и цифровых сервисов для муниципалитетов и бизнеса региона.

Николай начал карьеру в телекоме с работы в контактном центре одного из мобильных операторов в Екатеринбурге. В 2008 году переехал в Сургут, где прошел путь от специалиста до руководителя бизнес-направления. В 2019 году присоединился к команде МегаФона. Приоритетной задачей в работе на новой должности станет реализация digital-проектов для крупного и малого бизнеса.

«Цифровое будущее постепенно превращается в цифровое настоящее. Региональный бизнес активно участвует во внедрении последних разработок в производственную и деловую практику. Растет запрос на облачные технологии, кибербезопасность, Интернет вещей. По нашим данным, в Югре количество устройств, которыми управляют удаленно, за год увеличивается на 20%», – рассказал руководитель по развитию корпоративного бизнеса Сургутского отделения МегаФона Николай Усольцев.

«Наш приоритет – помочь клиентам сделать их бизнес более эффективным и конкурентоспособным. Мы реализуем на сети новейшие телеком-решения, чтобы бизнес северных округов двигался в одном темпе с мировым сообществом. Стандарт NB-IoT, который мы запустили в Сургуте минувшей весной, позволит еще большему числу компаний внедрить «умные» технологии на своем производстве», – поделился директор МегаФона в Югре и на Ямале Дмитрий Щелгачев.

Для поддержки и масштабирования проектов в рамках концепции Интернета вещей МегаФон в Сургуте запустил базовые станции стандарта NB-IoT (Narrow band – Internet of things – узкополосный интернет вещей). Технология позволяет устройствам обмениваться данными без участия человека. Она призвана снизить затраты бизнеса и госструктур при внедрении в производство «умных» датчиков и сенсоров.