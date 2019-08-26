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​Новостройки в центре Сургута: метры плюс, цены минус

Недавнее решение Банка России заметно снизить размер ключевой ставки положительно сказывается и на уровне ипотечных ставок, предлагаемых коммерческими банками.

Наряду с изменением законодательства, обеспечившего максимальную защиту прав и интересов участников долевого строительства, доступность ипотеки создает очень благоприятные условия для покупки квартир. Об этом говорит и заметное оживление на рынке «первички» Сургута: крупнейшие застройщики предлагают горожанам и жителям района привлекательные варианты решения жилищного вопроса.

Например, до конца августа покупателям квартир в домах №5 и №6 Жилого комплекса «За ручьем» гарантирована скидка в размере 2000 рублей за каждый квадратный метр площади. Максимальная сумма финансовой выгоды в рамках беспрецедентной акции составит 230 000 рублей в расчете на квартиру, что накануне ожидаемого сентябрьского повышения цен вполне укладывается в принцип «сэкономил – значит, заработал».

Еще более осязаемой будет разница между средней стоимостью квадратного метра в Сургуте (не менее 70 000 руб.) и текущим предложением того же «квадрата» в доме №5 на нынешней стадии строительства (67 300 руб.). Вообще, своевременный выбор конкретной стадии строительства сэкономит покупателю до 40% от итоговой стоимости квартиры – именно такова ценовая дельта на начальном и конечном этапах возведения объекта. А это уже не просто экономия. Это абсолютная свобода расходования почти половины изначально запланированных вложений в квартиру! Можно на ремонт потратить, машину обновить, а можно во вклад надежному банку доверить.

Кстати, именно надежные банки предлагают еще один способ реальной экономии. Более чем убедительные 5% годовых по ипотеке от банка ВТБ позволят приобрести квартиру «За ручьем» семьям с двумя детьми в рамках специальной программы «Ипотека с господдержкой». Льготная ставка действует весь срок кредита, и даже при наличии уже действующей ипотеки в другом банке с более высокой ставкой ее можно снизить до 5% за счет рефинансирования в ВТБ.

Многие покупатели ценят экономию времени даже выше прямой финансовой выгоды, но совершенно необязательно при этом становиться перед непростым выбором между временем и деньгами. Они отлично сочетаются, особенно если воспользоваться услугой предчистовой отделки от застройщика и сохранить семейному бюджету еще примерно 50%. И это только на стоимости услуг и материалов для ремонта, потому что внушительные объемы закупок и отделочных работ обходятся застройщику по совершенно иным расценкам. Плюс время, которое не придется тратить на масштабный ремонт (квартиры «За ручьем» сдаются в черновой отделке), плюс целые и невредимые нервы. Поэтому после сдачи дома покупателю останется только наклеить обои, постелить ламинат или паркет и расставить мебель.

Разумеется, с точки зрения разноплановой экономии предчистовая отделка новостройки – далеко не единственный шаг навстречу покупателю квартиры в ЖК «За ручьем». Непосредственно в офисе продаж застройщика действует проверенный и надежный принцип «одного окна»: помимо оформления самой сделки, здесь можно, к примеру, выгодно застраховать ипотечный кредит. Стоимость полиса может быть заметно ниже стандартно-рыночной за счет партнерства застройщика с крупными страховыми компаниями. Тут же, в офисе продаж оформляется и налоговый вычет, который по закону положен каждому покупателю квартиры. Эту опцию по достоинству оценит каждый, кто хотя бы единожды сталкивался с необходимостью решить любые вопросы в налоговой сфере.

Август в Сургуте – время считать не только затраты и инвестиции, но и суммарную прямую выгоду от оперативности в принятии решения о покупке квартиры в жилом комплексе «За ручьем».

Узнать о других способах выгодного приобретения квартир и записаться на экскурсию по жилому заповеднику «За ручьем» можно у менеджеров отдела продаж застройщика по адресу: г. Сургут, ул. Университетская, 19, либо по телефону 8 (3462) 76-92-78.


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Сегодня в 16:57, просмотров: 160, комментариев: 0


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