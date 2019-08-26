​Евгений Данников посетил многодетную семью в Нижневартовске, и вручил рюкзаки и канцелярию для школьников

Депутат Думы Югры, член фракции ЛДПР Евгений Данников со своим помощником Еленой Ведериной помогли собрать многодетную семью в школу. Данная семья оказалась в трудной жизненной ситуации, а депутат не остался в стороне - приобрёл детям рюкзаки и школьные принадлежности, и лично вручил школьницам подарки. Маленькие леди остались довольны.

«Мы в ЛДПР неоднократно помогали, и помогаем людям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, и принимаем самое активное участие в добровольческой акции "Помоги пойти учиться". Для школьников из многодетных семей и находящихся в трудной жизненной ситуации собираем канцелярские принадлежности и другие предметы, необходимые в школе. Традиционные акции ЛДПР - "Помоги собраться в школу", "Доброе 1 сентября" и "Помоги пойти учиться" проходят во всех регионах нашей страны. Конкретная семья была у меня на приеме по личным вопросам, и люди пожаловались, что сегодня собрать ребенка в школу для них очень сложная задача. Я пообещал помочь в этом вопросе и свое обещание выполнил. Сегодня в округе, чтобы отправить ребенка в школу необходимо минимум десять тысяч рублей – это школьный рюкзак, канцелярия и школьная форма. Конечно, у всех разные финансовые возможности и каждый собирает ребенка в школу исходя из собственных финансов. Государство поддерживает многодетные семьи – выделяются средства на это, но есть семьи в сложной жизненной ситуации. И тогда к каждому конкретному случаю нужен индивидуальный подход», - рассказывает парламентарий Данников.