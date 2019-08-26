​В Тюмени прошел форум, собравший более семи с половиной тысяч педагогов

В Тюмени прошел общественный форум «Тюменское образование - 2019». В нем приняли участие более семи с половиной тысяч педагогов.

На протяжении пяти дней учителя Тюменской области и руководители школ принимали участие в мастер-классах и тренингах, обсуждали насущные вопросы отрасли образования.

По словам губернатора Тюменской области Александра Моора, форум задал профессиональный тон новому учебному году, а также позволил педагогам обменятся профессиональным опытом.

«В новой среде развития, которая формируется в рамках национальных проектов, с кванториумами и технопарками, технологическими новинками и современными лабораториями, мы вправе рассчитывать на новую серию ярких побед и расширение состава призеров и чемпионов», – заявил он.

Участники форума отметили необходимость использования современных цифровых технологий в учебном процессе. Также были задеты вопросы трансформации как образовательного пространства, так и самих педагогов.

«Национальный проект «Образование» четко ориентирован на создание качественно новой образовательной среды. В каждом новом объекте для нас стало нормой обустройство робо-, IT-лабораторий, науколабов, междисциплинарных мастерских, современных информационно-библиотечных центров и зон отдыха. Но сегодня нужно масштабировать эту задачу. Образовательные пространства должны трансформироваться повсеместно, в каждой школе и в каждом учреждении профобразования. У нас для этого есть все возможности», – рассказал губернатор.