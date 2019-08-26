​Турслет в поселке Барсово прошел при поддержке молодежного крыла ЛДПР

В минувшую субботу 24 августа Молодежная организация ЛДПР совместно с Сургутским местным отделением партии и региональным волонтерским агентством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры AVENTURA вновь провели туристический слет для замещающих семей и воспитанников социального центра помощи семьям и детям “Апрель” в поселке Барсово Сургутского района.

Туристический слет «Юный Турист» проводится в пятый раз с 2016 года для воспитанников, опекунов (попечителей) и их подопечных с целью знакомства с туристической жизнью.

На территории лесополосы возле протоки «Утоплая» в Восточно-промышленном районе прошли соревнования среди команд семей г.п. Барсово, с.п. Солнечный, г.п. Белый Яр и среди замещающих семей Сургутского района. Организаторы ставят следующие цели данного мероприятия: развить туристские навыки в лесной и безлесной зонах в летних условиях; развить патриотическое воспитание к Родине; оказать помощь в построении взаимоотношений подростка и среды его нахождения; сформировать качество необходимых для развития толерантности; укрепить здоровье детей и обеспечить физическую и психическую выносливость; привить дисциплину детям; привить устойчивый интерес к занятиям физической культуры; повысить общую работоспособность организма; пропаганда участников к активному отдыху и здоровому образу жизни.

В рамках мероприятий «Юный Турист» и «Семейная радиопеленгация» туристический слет собрал 15 замещающих семей и воспитанников социального центра с численным составом 60 человек из поселений Барсово, Белый Яр, Солнечный, Лянтор, Сургут, а также до 100 добровольцев из разных организаций и движений Югры.

Благодаря финансовой помощи Молодежной организации ЛДПР и фитнесс центра «World Gym», обеспечили воспитанников питанием, а также вручили приятные сюрпризы и особые подарки - наборы для школьников.

Программа туристического слета проходила в несколько этапов, прохождение которых не предполагает специальной туристической подготовки участников. Участников слета разделили на 13 команд. Команды прошли 15 этапов соревнований, на которых их ждали туристические полосы (переправа, параллельные перила, бабочка, маятник – элементы пешеходного туризма), связанные с использованием веревок, альпинистского снаряжения и другого спортивного оборудования, участие в веселых стартах с применением водного транспорта (элементы водного туризма), пересечение по местности.

Это практическое закрепление навыков основ безопасности жизнедеятельности, популяризация туризма, повышение безопасности туристских походов.

Молодые люди от 7 лет и старше прошли полосу препятствия, приняли участие в спортивных состязаниях, что включало в себя: стрельба из лука, «байдарка», вязание альпинистских узлов, оказание первой медицинской помощи, сбор палатки, спуск и подъём по верёвке со страховкой, «болото», «колючая проволока», «паутина» и др.

По завершению спортивных состязаний организаторы мероприятия вручили ряд благодарственных писем членам партии ЛДПР.

Особая благодарность за проведение данного мероприятия выражается: