​В 2019 году в Тюменской области отремонтируют более 500 км дорог

В Тюменской области ведется активный ремонт дорог в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В общей сложности в регионе планируют отремонтировать более 500 км дорог, работы ведутся на 407 объектах.

На данный момент уже завершены работы по ремонту участка дороги Голышманово-Аромашево (протяженностью 1,6 км), участка дороги «Тюмень-Ишим-Омск» - Гладилово-Скарединка (более 3 км), отремонтированы 3,8 км дороги Средние Чирки – Темная Голышмановского городского округа.

Один из самых масштабных ремонтов в рамках нацпроекта находится в Нижнетавдинском районе. Там ремонтируют сразу три участка трассы Тюмень – Нижняя Тавда.