​Школы Тюменской области на 100 процентов готовы к новому учебному году

Губернатор Тюменской области провел заседание президиума регионального правительства на тему готовности образовательных учреждений к новому 2019-2020 учебному году.

По словам директора департамента образования и науки Алексея Райдера, все образовательные организации разного уровня: детские сады, школы, профессиональные и высшие учебные заведения примут более 413 тысяч человек.

«Регион полностью готов к началу нового учебного года. 100 процентов учреждений прошли проверку и обследование специальной комиссией», – заявляют в пресс-службе правительства Тюменской области.

Отметим, что на данный момент в рамках реализации национального проекта «Образование» в Тюменской области ведется строительство и реконструкция пяти детских садов, четырех школ, одного спортивного комплекса. Помимо этого, идет разработка проектной документации еще по 40 объектам.

«В ходе реализации региональной составляющей национального проекта «Образование» в Тюменской области предстоит воплотить в жизнь масштабные планы по строительству новых школ, создать современные условия для творческого, интеллектуального и профессионального развития как детей, так и педагогов», – отметил губернатор.