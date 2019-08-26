Чиновники Югры и Ямала получают самые высокие зарплаты в России

Муниципальные чиновники Югры и Ямала получаются самые высокие зарплаты в России среди всех чиновников страны. Также их зарплаты выше в сравнении со средними зарплатами в этих регионах. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные Росстата.

В ЯНАО средняя зарплата муниципального служащего составляет 133 тысячи рублей, а чиновники ХМАО в среднем получают 97 тысяч рублей. При этом средние зарплаты в этих регионах – 102 тысячи и 76 тысяч рублей соответственно.

После Ямала (первое место) и Югры (второе) лидирующие позиции занимают Чукотка, Ненецкий автономный округ и Москва (третье, четвертое и пятое места). Меньше всего зарабатывают чиновники Псковской области – 18 тысяч рублей.

Основную часть оклада чиновников в северных регионах составляет северная надбавка. Так, оклад чиновников Ямала на 80 процентов состоит из северной надбавки. Также ЯНАО входит в топ-10 по количеству чиновников — 10 чиновников на одну тысячу человек. Югра в этот топ не вошла.