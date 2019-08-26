За неделю пожарные Югры спасли пять человек

С 19 по 25 августа пожарно-спасательные отряды МЧС Югры спасли пять человек и эвакуировали 13 человек. Потушен 51 пожар, среди них шесть горящих автомобилей.
Как сообщает пресс-служба МЧС Югры, в течение прошедшей недели в основном горели бесхозные строения, бани, автомобили и гаражи. Также спасатели 38 раз помогали людям, пострадавшим в ДТП.
Короткая памятка от МЧС по пожарной безопасности:
- Не оставляйте электроприборы включенными без присмотра.
- Не пользуйтесь самодельными приборами, которые подключаются в электросеть.
- Не разжигайте печи горючими жидкостями.
- Чтобы машина не загорелась, нужно проверять системы подачи топлива, масла и тосола, а также проверять состояние электропроводки.
Как сохранить самобытность народа? Председатель «Общества Русской культуры» Ярослав Соловьев // ONLINE 27 августа в 14.00