Спикер думы Югры высоко оценил «Марафон благоустройства» Нижневартовска

В Нижневартовске подвели предварительные итоги "Марафона благоустройства". Их оценил спикер Думы Югры Борис Хохряков, проехав по городу в компании вице-спикера окружного парламента, главы фракции "Единая Россия" Натальи Западновой, руководителя комитета Думы Югры по экономической политике, региональному развитию и природопользованию Сергея Великого, главы Нижневартовска Василия Тихонова и спикера городского парламента столицы Самотлора Максима Клеца.

В рабочей поездке также приняли участие депутаты окружного парламента, городской Думы и представители администрации муниципалитета. Они посмотрели 2 микрорайон, в котором реконструкцию дворов провели в прошлом сезоне, и посетили 1 микрорайон, где сейчас трудятся строители, которые возводят новые детские и спортивные площадки, делают удобные тротуары и вместительные парковки. Работы начались в июне. А до этого, при непосредственном участии жильцов многоквартирников, проходило составление проектов реконструкции дворовых территорий.

Во время рабочей поездки к разговору присоединились сами вартовчане и поделились своими впечатлениями. «Нам сделали шикарную автостоянку, сейчас делают спортивную площадку, на которой смогут заниматься не только дети, но и взрослые. У нас там будет тренер, в том числе для занятий с людьми среднего возраста. Здесь смогут заниматься все желающие, - рассказала одна из жительниц микрорайона. - Хорошо, что начали «Марафон благоустройство». Я считаю, что он, в том числе, и для того, чтобы активизировать самих жителей, чтобы мы «проснулись», чтобы мы начали что-то делать, причём сообща».

«Я очень рад, что такая реакция жителей, - отметил председатель Думы Югры Борис Хохряков. - Мы стартовали в 2017 году с выделения полумиллиарда рублей на эти цели, в 2018 - такая же сумма. В текущем году уже на сегодняшний день на окружной «Марафон благоустройства» выделено около 700 миллионов рублей. Эти деньги поступают из бюджетов всех уровней, в том числе из депутатского фонда парламентариев окружной Думы. Такое целевое финансирование и вовлечение в процесс реконструкции самих жителей позволяет нам вместе добиваться зримых результатов. После работ дворы приобретают совершенно другой вид. Мы деньги выделяем третий год подряд. Я думаю, что никаких изменений не будет, и мы продолжим эту традицию».

Глава Нижневартовска Василий Тихонов отметил, что «Марафон благоустройства» в Нижневартовске задумывался как проект, который не только создаст комфорт и уют в микрорайонах, но и поможет сформировать атмосферу дружелюбия между соседями. Он поблагодарил депутатов Думы Югры за поддержку, а также заверил, что если финансирование из округа будут выделять и впредь, то средства также пойдут на благоустройство Нижневартовска, чтобы как можно быстрее и больше территорий привести в порядок.

За темпами и качеством благоустройства микрорайона пристально следят общественники, депутаты, представители администрации и управляющих компаний. Часть работ в 1 микрорайоне уже завершена. По мере готовности объекты сдаются в эксплуатацию.

«Работы, проводимые в рамках «Марафона благоустройства», со стороны Думы находятся на контроле комитета по городскому хозяйству и строительству и тех депутатов, которые выбирались в этих микрорайонах, - рассказал председатель Думы Максим Клец. - Например, во 2 микрорайоне за ходом работ внимательно следили Сергей Землянкин и Андрей Лицук. Они здесь работали постоянно. Если были какие-то вопросы, то они привлекали думский комитет, который выезжал и на месте разбирался со сложными ситуациями. Сейчас в соседнем 1 микрорайоне продолжает работать Андрей Лицук совместно с Лидией Чабанец. Народные избранники также принимают участие в обсуждении проектов преобразований дворов, а кроме того, они помогают жителям многоквартирных домов прийти к общему мнению во время обсуждения планов по реконструкции».

Если брать в целом, то масштабное преобразование микрорайонов столицы Самотлора началось три года назад. За это время в порядок приведены более 130 дворов, в которых проживает около 30 тысяч человек.