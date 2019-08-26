​Российский ювелирный бренд «ЭПЛ. Якутские бриллианты» покоряет рынок СНГ

Развитие российского бизнеса в других странах — это залог сильной экономики, создание мощного производственного сектора и повышение квалификации специалистов, так как это требует от компании производства продукции мирового уровня качества.

Ювелирная компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» уже не первый год активно и успешно развивает свой бизнес в странах СНГ — Киргизии и Казахстане, а также во многих других странах — США, Кипре, Хорватии, Литве, Монголии.

Завоевав доверие неизменным качеством, уникальным дизайном и нерушимостью данных гарантий, компания «ЭПЛ. Якутские бриллианты» успешно развивает, как собственную розничную сеть, так и направление франшизы.

Предприниматели из других стран высоко ценят силу бренда, качество товара, бизнес модель, выгодные условия сотрудничества и полное сопровождение специалистами компании на всех этапах открытия и развития бизнеса. Все это позволяет им открывать ювелирные салоны в своих странах и успешно вести свой бизнес под брендом «ЭПЛ. Якутские бриллианты».

Позволяя россиянам гордиться отечественной компанией и производимой ею продукцией, специалисты компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» поставили перед собой амбициозную цель — открыть 3000 ювелирных салонов по всему Миру.

Присоединяйтесь к компании «ЭПЛ. Якутские бриллианты» и сделайте свой выбор в пользу ювелирных украшений, ставших символами самых светлых чувств для миллионов клиентов компании.

Ждем Вас в салоне «ЭПЛ. Якутские бриллианты», в ТЦ «Сити Молл», по адресу Югорский тракт, 38 и на официальном сайте компании: https://epldiamond.ru/