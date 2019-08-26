Вторая очередь окружной клинической больницы в Нижневартовске готова на 95%

Строители приступили к установке оконных блоков и перегородок стен на этажах первой очереди. На второй очереди сейчас активно идут работы по подведению наружных сетей водоснабжения, электроснабжения и теплоснабжения, канализации и ливневых стоков. В корпусах А и Е заканчиваются кровельные работы.

Ход работ строительства окружной клинической больницы на 1100 коек в Нижневартовске проконтролировала вице-спикер регионального парламента, руководитель депутатского объединения «Единая Россия» Наталья Западнова: «В летний сезон строители стараются выполнить как можно больше наружных работ. Сейчас возведением этого важного для всей восточной части Югры объекта занимаются 113 рабочих. Через две недели их количество будет увеличено до 160. Ближе к холодному сезону как внутренними, так и наружными работами будут заниматься порядка четырёхсот человек. За всю историю строительства Нижневартовской больницы такого количества специалистов никогда не было. Есть уверенность, что возведение объекта будет идти более быстрыми темпами. Параллельно решается вопрос оснащения будущей больницы медицинским и технологическим оборудованием», – после осмотра объекта прокомментировала Наталья Западнова.

Напомним, члены депутатского объединения «Единая Россия» взяли на контроль ход строительства больницы. Из-за частой смены подрядчиков объект является долгостроем. В течение последних полутора лет работы ведутся более активно. Ежеквартально единороссы на заседания приглашают ответственных лиц и заслушивают информацию о ходе выполненных работ.