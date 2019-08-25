В Тюмени врачи отказались принимать пациентку с отеком легких, потому что закончился рабочий день

В тюменской больнице «Водников» медики отказались принимать пациентку с острой аллергической реакцией, потому что до конца их дежурства оставалось несколько минут. Об инциденте сообщает портал 72.ru. Девушку доставили в медучреждение с отеком легких на машине скорой помощи, она нуждалась в срочной госпитализации, однако врачи отказали пациентке в помощи без объективных причин.

Случившееся запечатлел на видео молодой человек пострадавшей, прибывший в больницу вместе с ней.

«И что из того, что мы дежурим? У нас осталось дежурить пять минут. Везете такой диагноз. Ее наблюдать надо. Вы еще дерзите, — заявили медсестры на посту. — Вы учите нас, как работать. Пять минут нашего рабочего времени осталось. Девушку надо откапывать, наблюдать два часа как минимум».

В результате девушку пришлось везти в другое медучреждение, где ей оказали необходимую помощь. По данным издания, состояние пациентки оценивается как удовлетворительное.

В тюменском департаменте здравоохранения считают случай грубым нарушением в деятельности больницы. Специалисты ведомства заявили, что произошедшее будет детально рассмотрено, а виновные наказаны, передает 72.ru.